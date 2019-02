Sanne Vogel kijkt liever niet naar het journaal. De actrice en theaterregisseur (Hartenstraat, Raaf) wordt er "treurig" van "kan er zelfs om huilen", zegt ze in een interview in de VARAgids.

"Al die ellende komt keihard bij mij binnen", vervolgt de 34-jarige Vogel in de rubriek Buis en Haard, waarin prominente Nederlanders over hun televisiekijkgedrag vertellen.

Als het nieuws wordt uitgezonden gaat ze liever iets anders doen, zoals koken. Zelf kijkt ze ook liever naar programma's waarin koken of eten centraal staat.

"Somebody Feed Phil is ook zo fijn. Die Phil, schrijver van Everybody Loves Raymond, bezoekt restaurants over de hele wereld. Als wij in de buurt van een van die gelegenheden zijn, gaan we daar graag eten."

'Mijn hart bonkte in mij keel'

Als het gaat om actualiteitenprogramma's, dan heeft ze een lichte voorkeur voor Matthijs van Nieuwkerk boven Jeroen Pauw. "Ik had mijn allereerste grote televisie-interview bij Pauw en Witteman en daar was ik heel zenuwachtig over."

"Het ging over mijn drijfveren en waarom een jong meisje zo veel producties maakte en dat ik bang was om jong dood te gaan door het kankergen in mijn familie en dat ik me daarom in het honderd werkte. Mijn hart bonkte in mijn keel en ik moest vechten tegen mijn tranen. Maar het was mooie televisie, dat dan weer wel."

Zomer Zonder Mama

Aanstaande zaterdag is Vogels nieuwe film Zomer Zonder Mama op NPO3 te zien, een jeugdfilm waarin een Syrisch en een Nederlands meisjes met elkaar bevriend raken.

Dat thema komt vaker terug in haar oeuvre. Vogel nam in 2015 twee Syrische vluchtelingen in huis en maakte daar een theatervoorstelling van.

De twee jonge hoofdrolspelers uit Zomer Zonder Mama logeerden ook even bij Vogel. "Ik mis ze", zei ze daar maandagavond bij RTL Late Night over. "Ik heb zo'n leuke tijd met ze gehad, het zijn mijn kleine vriendinnen."