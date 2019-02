Boef, die eind januari is veroordeeld tot achttien maanden rijontzegging en een geldboete van 6.500 euro, gaat in hoger beroep. De artiest moest voorkomen vanwege meerdere snelheidsovertredingen die hij in 2016 beging.

Zijn advocaat Khalid Kasem heeft het nieuws in gesprek met het AD bevestigd. Dit deed de advocaat nadat de artiest maandag filmpjes had gedeeld waarin hij een Lamborghini bestuurt.

Boef, oftewel Soufian Boussaadia, mag volgens Kasem nog gewoon rijden, omdat het hoger beroep nog moet plaatsvinden. "De straf gaat immers pas in op het moment dat die onherroepelijk is. We hebben besloten dat we in hoger beroep gaan, omdat wij ons niet kunnen vinden in de straf”, aldus de advocaat.

Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep dient.

OM: 'Snelheden die Boef reed, horen thuis op circuit'

De rechter stelde tijdens de vorige zitting dat Boef met zijn rijgedrag levensgevaarlijke situaties creëerde. "Argeloze bestuurders van andere voertuigen hadden nooit adequaat op hem kunnen reageren en hij niet op hen. Hij gebruikte de weg als racebaan. Dat dit gelukkig niet tot slachtoffers leidde, is niet zijn verdienste."

Het Openbaar Ministerie (OM) noemde de ritten van de rapper eerder "excessief" en zegt dat de snelheden die hij reed "thuishoren op een circuit".

Tussen 27 maart en juni 2016 beging hij volgens het OM "maar liefst zes of zeven grove overtredingen", waarbij hij tot 181 kilometer per uur reed waar maximaal tussen de 100 en 130 kilometer per uur was toegestaan.

In die periode reed Boef bovendien 289 kilometer per uur op de A67, 248 kilometer per uur op de A2 en 293 kilometer per uur op de A58. Ook in augustus van dat jaar beging hij een paar overtredingen.

Advocaat: 'Beelden zijn gemanipuleerd'

Boef legde zijn ritten zelf vaak vast op camera. De filmpjes werden op YouTube en Dumpert massaal bekeken. Zijn Audi waarmee de overtredingen werden begaan, werd later in beslag genomen. Volgens de officier van justitie was dit onrechtmatig, omdat er geen sprake was van een misdrijf.

De advocaat van de rapper stelde dat de beelden die de rapper heeft gedeeld gemanipuleerd zijn en dat dus niet met zekerheid kan worden gesteld dat Boef degene is die de overtredingen heeft begaan. Ook zou de artiest regelmatig zijn auto aan derden uitlenen.