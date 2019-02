Actrice en influencer Gaby Blaaser (32) heeft geen relatie meer met de dj Quintino. Ze is nu samen met Jaimy Dorenbosch (21), een verleider uit het realityprogramma Temptation Island.

"We hebben geknokt voor onze relatie, maar zijn uiteindelijk met liefde en respect uit elkaar gegaan", bevestigt de voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice maandag in gesprek met RTL Boulevard.

Het management van Quintino, die in het echt Quinten van den Berg (33) heet, laat weten dat de relatie tussen de twee sinds december voorbij is. De twee namen toen een time-out vanwege hun drukke carrières.

"Afgelopen periode is gebleken dat zij niet meer voldoende vertrouwen hadden in een gezamenlijke toekomst en hebben daarom enige tijd geleden besloten om met wederzijds respect uit elkaar te gaan." Ze waren vier jaar bij elkaar.

De actrice laat nu weten "het leuk te hebben" met Dorenbosch, die te zien is in het huidige seizoen van Temptation Island. "We kunnen nog niet spreken van een relatie, maar we hebben het wel heel gezellig met elkaar. Hij is nu zelfs bij me."