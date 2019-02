Karin Bloemen is door een stevig dieet ruim 25 kilo aan lichaamsgewicht kwijt. De zangeres is na een operatie aan haar knieën gestart met afvallen.

In juli 2018 werd Bloemen geopereerd, een maand later begon ze aan een dieet, waardoor de kilo's er snel afgaan. "Sommige mensen zeggen, heel lief: je moet niet te veel afvallen hè, niet te mager worden. Grappig, want ik ben nu op een gewicht waarbij veel vrouwen zeggen: ik moet nu toch echt even gaan lijnen."

In gesprek met AD vertelt Bloemen dat ze vanwege het dieet geen suikers, koolhydraten, vlees, vis, zuivel of fruit meer binnenkrijgt. "Wel zakjes met hoogwaardig voedsel, op basis van proteïne. Van het ene zakje bak je een pannenkoekje, uit een ander zakje haal je brood of pasta. Dat combineer je met elke dag 's middags een salade en bij het avondeten groenten. In de eerste week ging er al 4 kilo af."

De zangeres is gelukkig als ze op haar huidige gewicht blijft. "Ik heb ook niet de ambitie om nog een Sylvie Meis te worden. Het ging mij puur en alleen om de medische kant."