Glee-acteur Darren Criss (32) is dit weekend met zijn verloofde Mia Swier (33) getrouwd. Het stel gaf elkaar zaterdag het jawoord in een hotel in New Orleans.

Een jaar na hun verloving zijn Criss en Swier getrouwd. Het stel is inmiddels acht jaar samen.

Bij de huwelijksceremonie waren naast vrienden en familie ook Glee-sterren aanwezig, onder wie Lea Michele, John Stamos, Chord Overstreet en Harry Shum jr.

Criss won afgelopen maand een Golden Globe voor beste acteur in een miniserie. Hij won de prijs voor zijn rol als moordenaar Andrew Cunanan in The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Voor deze rol mocht hij onlangs ook een SAG Award in ontvangst nemen.