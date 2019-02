De Amerikaanse muzikant Beck gaat scheiden. Beck Hansen, zoals hij voluit heet, en zijn vrouw Marissa Ribisi gaan na bijna vijftien jaar uit elkaar, zo meldt TMZ.

Het stel gaf elkaar in 2004 het jawoord en heeft samen twee kinderen: een veertienjarige zoon en een elfjarige dochter.

Beck, bekend van onder meer zijn hits Loser, Where It's It en Devils Haircut won vorige week nog twee Grammy's. Afgelopen zomer stond hij in poppodium 013 in Tilburg. In oktober van 2017 verscheen zijn laatste album, Colors.

Ribisi, de tweelingzus van acteur Giovanni Ribisi, was als actrice te zien in onder meer de films Dazed and Confused en Pleasantville.