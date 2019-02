Maarten van Rossem is ervan overtuigd dat er niets is na de dood en vindt dat een hele geruststelling.

"Want in zo'n hiernamaals heb je geen enkele garantie op een bestaan dat je bevalt", aldus de wetenschapper in een interview met Het Parool. "Je moet er niet aan denken dat je in die eeuwige wereld naast Sybrand Buma blijkt te wonen. Of dat The voice of Holland er elke avond op de televisie is."

Van Rossem zou het liefst willen sterven in het harnas, zoals de Britse komiek Tommy Cooper, die een hartaanval kreeg tijdens een optreden.

"Dat ik bij De slimste mens vanaf dat verhoginkje waarop ik zit zeg: 'Ik voel me niet zo lekker' en vervolgens languit op de studiovloer mijn laatste adem uitblaas. Dat is niet leuk voor Philip, de kandidaten en mijn familie, maar ik zou het toch wel op prijs stellen."

'Uitmergelingsproces lijkt me vreselijk'

Na het sterven van dierbaren van dichtbij mee te hebben gemaakt, weet de wetenschapper zeker dat hij er de voorkeur aan geeft in één keer weg zijn. "Dat uitmergelingsproces ken ik en lijkt me vreselijk. Dan liever in een keer weg zonder afscheid."

"Ik geloof dat mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen wel weten dat ik ze hooglijk waardeer. Dat hoeft niet nog een keer gezegd. Maar ja, een mens heeft het niet in de hand", aldus Van Rossem.