De politie van de Amerikaanse stad Chicago heeft vrijdag twee verdachten gearresteerd in de mishandelingszaak van Jussie Smollett. De twee mannen zouden de Empire-acteur al kennen, melden betrokkenen bij de zaak.

De politie bevestigt de arrestatie aan meerdere Amerikaanse media, waaronder The Hollywood Reporter. Persbureau Reuters wist vrijdag al te melden dat de politie twee mannen heeft ondervraagd. Zij zouden als figuranten op de set van Empire hebben gewerkt en de acteur hiervan kennen.

Volgens TMZ gaat het om twee broers uit Nigeria die als model en acteur werken. Smollett zou een van de volgers van hun gezamenlijke Instagram-account zijn.

De broers zijn aangehouden op het vliegveld, de twee stonden op het punt naar Nigeria te vertrekken. Hun huis is woensdag doorzocht, waarbij er meerdere voorwerpen in beslag zijn genomen die als mogelijk bewijsmateriaal in de zaak dienen.

Volgens de politie van Chicago werd Smollett tijdens de aanval in zijn gezicht geslagen en is er "een onbekende chemische substantie" over hem heen gegoten. Ook bond een van de daders een strop om zijn nek.

De acteur brak door toedoen van de mannen een rib en moest worden behandeld in het ziekenhuis. In een eerdere verklaring liet Smollett weten dat de aanval racistische motieven had en niet op zichzelf staat.