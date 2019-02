Dave Roelvink is zo'n acht jaar geleden gewond geraakt bij een steekpartij. In gesprek met NU.nl vertelt de realityster dat hij tijdens een uitgaansavond in Landsmeer is gestoken.

"Ik was een jaar of zestien, zeventien en ging op een vrijdag met een paar vrienden en zijn meissie naar een buurtkroeg", vertelt de 24-jarige Roelvink.

Een andere jongen die naar dezelfde kroeg wilde, werd niet binnengelaten en werd hierdoor kwaad. "Hij schopte toen een fietsenrek tegen het meisje van mijn beste gabber. Dat werd een woordenwisseling en ik ging me erin mengen. Die gozer zegt tegen mij: 'Wat moet jij nou, moet ik je steken ofzo?'"

De zoon van Dries Roelvink dacht dat de jongen wat aan het pochen was. "Ik ben een jongen uit het dorp, had nog nooit van steken gehoord", lacht hij. "Ik zeg: 'Doe dan'. Ik achtte de kans dat hij het zou doen 0,00 procent, dat bestond in mijn wereld niet, steken."

Toch pakt die jongen een mes en stak hij Roelvink in zijn gezicht. "Midden in mijn gezicht stak-ie."

De jongen is later opgepakt, vertelt de realityster, die zelf net een taakstraf heeft voltooid wegens roekeloos rijgedrag.