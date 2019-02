21 Savage is van mening dat zijn arrestatie op 3 februari een vooropgezet plan was van de politie. De van oorsprong Britse rapper werd gearresteerd omdat zijn visum zou zijn verlopen.

"Ik was aan het autorijden en opeens waren er geweren en blauwe lichten. Voor ik het wist, zat ik achter in een auto", vertelde 21 Savage in het Amerikaanse ochtendprogramma Good Morning America.

Volgens de rapper werd hem niet verteld dat hij gearresteerd was. "Ze zeiden helemaal niets, behalve 'We hebben Savage'. Het was zeker weten een vooropgezet plan van de politie. Er was zelfs een helikopter bij."

Volgens de autoriteiten is de muzikant, die eigenlijk Shayaa Bin Abraham-Joseph heet, een Engelsman die illegaal in de VS is sinds zijn visum is verlopen.

Volgens 21 Savage kwam hij inderdaad als zevenjarige jongen vanuit Engeland naar de Verenigde Staten. Op de vraag of hij op de hoogte was van zijn verlopen visum, antwoordde de rapper: "Ik wist niet eens wat een visum was."

In het programma vertelde de rapper dat hij bang is om gedeporteerd te worden, al berust hij er ook in. "Ik ben er niet blij mee, maar ik zal het moeten accepteren."

21 Savage is momenteel in afwachting van de hoorzitting over de mogelijke deportatie die hem te wachten staat.

De rapper bracht in december 2018 zijn debuutalbum I am > I was uit en werd dit jaar genomineerd voor twee Grammy's. 21 Savage werkte eerder samen met artiesten als Drake, Travis Scott, Post Malone, J Cole, Offset en Childish Gambino.