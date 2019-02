Een zoenpartij van Gerard Joling die niet in goede aarde valt, ophef over een cadeau van Wendy van Dijk en Hans van der Togt is boos over alles met Talpa. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

In deze #metoo-tijd moet je volgens sommige mensen erg oppassen en kan niets meer. Een schalkse blik naar een collega, een vriendelijke tik op een been of een net te lange aanraking; alles kan worden geïnterpreteerd als een versierpoging. Niemand is meer veilig, en voor je het weet heb je een rechtszaak aan je broek hangen.

En dat terwijl het allemaal zo goed bedoeld is en absoluut niet de bedoeling is iemand een slecht gevoel te geven. Gerard Joling kan er sinds deze week over meepraten; hij probeerde bij wijze van een geintje een man te zoenen, maar niemand kon het waarderen.

Zoals dat wel vaker is met BN'ers, werd Gerard door iemand in de kroeg gevraagd met hem op de foto te gaan. Gerard is de beroerdste niet en wilde er een écht bijzonder kiekje van maken, door de meneer vol op zijn mond te zoenen.

"Ik wilde eigenlijk in eerste instantie een foto met hem maken voor mijn vriendin, want die is fan van hem. Dus ik leunde iets over de bar om te vragen: 'Hé, Gerard, zou ik?' Dat was dus de eerste keer dat hij het probeerde. Hij pakte me bij m'n nek om me te zoenen", aldus de man in gesprek met Shownieuws.

Op de beelden is duidelijk te zien hoe Gerard niet van ophouden weet. Hoewel de man aardig wat kracht gebruikt om zich te verzetten, lukt het Gerard uiteindelijk toch een zoen te ontvangen. "Volgens mij is echt op het filmpje goed te zien dat het totaal niet wederzijds was en ik geen kant op kon. Ik vind het niet oké dat dit op internet verspreid wordt."

Over dat laatste is het team achter Gerard het in ieder geval eens met de man; zij probeerden te voorkomen dat Albert Verlinde de beelden aan zijn 108.000 kijkers zou laten zien in 6 Inside. Als ze het toch lieten zien, zou Gerard zeker twee weken niet met het programma praten. Uiteraard had Albert daar geen boodschap aan, net als RTL Boulevard en Shownieuws.

Gerard heeft via zijn management al laten weten de situatie te betreuren. "Maar het was vooral een geintje."

Klein cadeautje

"Dit jaar maken we het niet te gek. Hij mag dan wel zestien worden, we doen een klein cadeautje", moeten Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé dit jaar gedacht hebben bij de verjaardag van hun zoon Sem. Ze gaven hem een miniautootje, zo eentje waarmee mensen die slecht ter been zijn keihard over de stoep crossen.

Geblinddoekt en onder begeleiding van zijn familieleden en vrienden mocht Sem zijn gesponsorde cadeautje ophalen. Dolblij was hij, al wilde hij eigenlijk een scooter. Zoon blij, papa blij, mama blij, iedereen blij? Welnee! Want wie geeft een jongen van die leeftijd nou zo'n belachelijk duur cadeau?

"Wat genieten dit. Die arelaxte kop van Galjaard, de gesponsorde Canta-de-luxe, het ertussenwurmkoppie van die nieuwe vriendin van Xander, de dictie van Wendy, de parapluomstanders, die arme arme jongen zelf en natuurlijk de duizenden halfjes die reageren in de comments", aldus Quote-baas Sander Schimmelpenninck op Twitter.

Marcel van Roosmalen noemde Wendy bij NPO Radio 1 een "mediahoer" en Jack van Gelder vroeg zich af waarom dit toch allemaal in het openbaar moet. "Waarom kan dit niet gewoon in huiselijke kring worden gedaan?"

Nou, Jack, daar is één reden voor: het cadeau is gesponsord en als het dan niet uitvoerig wordt gedeeld, is de aanbieder van de scootmobiel niet tevreden en moeten Wendy en Xander dat wagentje zelf betalen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben.

Alles voor het geld

Linda de Mol, Gordon en Wendy van Dijk: allemaal mensen die kozen voor John de Mol. Omdat ze creatief zo lekker aan de slag kunnen bij Talpa. Althans, dat is steeds wat de bekende mensen zelf zeggen als ze de overstap maken. Maar als we Hans van der Togt mogen geloven, is daar helemaal niets van waar.

"Het is allemaal niet zo leuk meer", zegt Hans over de huidige sfeer in de televisiewereld in Story. "Het draait alleen maar om geld. Dat zie je ook aan alle sterren die naar John de Mol gaan. Het is ze allemaal maar om één ding te doen: geld, geld en nog eens geld. Ik sta daar heel ver vanaf."

Onzin, zo zegt Linda, die het maar wat vervelend vindt dat iedereen het er steeds over heeft dat haar broer overal geld tegenaan gooit. "Unilever koopt De Vegetarische Slager op. Daar hoor je niemand over, want dat is een soort abstract iets. Maar bij Talpa Network zit er een gezicht bij en dat is mijn broer, en daar is een soort beeld bij van een man met een hele grote dikke portemonnee die niks anders doet dan: ik koop dit, ik koop dat. Hij zou ook met die dikke portemonnee op een jacht in Monaco kunnen gaan zitten en elke week een nieuwe auto kopen."

Ze doen het écht niet voor het geld, meent Linda. "Want dat is er al. We doen het omdat we het leuk vinden om dingen te ondernemen. Hij wil een groot mediabedrijf opzetten met de Googles en Amazons. Je creëert er enorm veel werkgelegenheid mee. Wat is daar niet leuk aan?"

Hans, die zelf al jaren niet meer op televisie te zien is, gelooft er niks van. En medelijden met zijn collega's heeft hij zeker niet. Ook niet met Piet Paulusma die er ineens uitgegooid wordt bij SBS.

"Hij woont in een prachtig mooi pand. Dat gun ik hem van harte, maar dan heb je geen reden tot klagen. Bovendien heeft Jan Slagter hem al omarmd en kan hij zo aan de slag bij Omroep MAX", zegt Hans.