Eliza Dushku, bekend van de series Angel, Buffy the Vampire Slayer en Banshee, is in verwachting van haar eerste kind.

"We zijn ontzettend blij", laat de actrice aan US Weekly weten.

De 38-jarige Dushku en haar echtgenoot Peter Palandjian (54), trouwden in augustus 2018. Het jaar ervoor maakten zij hun verloving bekend.

"Ik ben pasgetrouwd en zo opgewonden over dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Het wordt een fantastisch jaar", aldus de actrice tegenover de website.

Dushku speelde ook in de films Bring It On, True Lies en Jay and Silent Bob Strike Back.