Bill Cosby vergelijkt zichzelf in zijn eerste officiële verklaring tijdens zijn detentie met historische, politieke gevangenen zoals Martin Luther King, Gandhi en Nelson Mandela.

In de verklaring die hij via zijn advocaat Andrew Wyatt naar buiten heeft gebracht via sociale media, laat de 81-jarige Cosby daarnaast weten geen spijt te hebben van zijn daden en dat ook nooit zal krijgen.

"Nu heb ik een tijdelijk verblijf dat lijkt op de vertrekken waar enkele van de grootste politieke gevangenen hebben gezeten zoals Martin Luther King, Ghandi en Mandela."

Cosby werd eind september veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens seksueel misbruik van Andrea Constand.

De acteur werd in april schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik. Bij de strafbepaling werden deze zaken samengevoegd. Het juridisch team van de acteur liet meteen na de uitspraak al weten in hoger beroep te gaan en is inmiddels gestart met de procedure.

Volgens de advocaten van Cosby heeft rechter Steven O'Neill veel fouten gemaakt bij de eerste behandeling van de zaak tegen Cosby in 2017, de tweede rechtszaak eerder dit jaar en de strafbepaling. Zo zou er onder meer zijn geknoeid met een tape die als bewijs is gebruikt.

De komiek, die dankzij zijn rol in de sitcom The Cosby Show jarenlang gezien werd als 'Amerika's vader', is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Veel zaken zijn echter verjaard.