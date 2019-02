Gerard Joling heeft een man in een kroeg in het Oostenrijkse Gerlos op de mond gezoend, terwijl de man alleen op de foto wilde met de zanger.

"Ik wist mij geen houding te geven, ik heb namelijk gewoon een vrouw en kind", reageerde de man donderdagavond in RTL Boulevard.

Een van de vrienden van de man zette een video online waarop het voorval te zien is. "Hij pakte mij van achter vast in een houdgreep en toen wilde hij mij zoenen."

"Ik hou er niet van als iemand mij ongepast zomaar op mijn mond pakt, en mij probeert te zoenen. Ik heb gewoon een vriendin en een kind thuiszitten en normaal werk."

Het slachtoffer weet nog niet of hij stappen gaat ondernemen. "Daar laat ik me nog niet over uit. Als het bij een vrouw was gebeurd, dan was het een heel ander verhaal geweest."

Hij laat weten dat het management van Joling al contact met hem heeft gezocht. "We betreuren de situatie, maar het was vooral een geintje", liet het management weten aan RTL Boulevard.

Tegenover NU.nl wil het management verder niet reageren. "We hebben hier alles al over gezegd wat we zeggen wilden."