De politie van Chicago is in gesprek met meerdere personen die iets te maken zouden kunnen hebben met de mishandeling van de Amerikaanse acteur Jussie Smollett. De personen zijn echter nog niet aangemerkt als verdachten, schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite Deadline donderdag op basis van politiebronnen.

Zij waren wel in de buurt toen Smollet begin februari midden in de nacht door meerdere personen in elkaar zou zijn geslagen.

Volgens de politie van Chicago werd Smollett tijdens de aanval in zijn gezicht geslagen en is er "een onbekende chemische substantie" over hem heen gegoten. Ook bond een van de daders een strop om zijn nek.

De acteur brak door toedoen van de mannen een rib en moest worden behandeld in het ziekenhuis. In een eerdere verklaring liet Smollett weten dat de aanval racistische motieven had en niet op zichzelf staat.

"Dit soort laffe aanvallen zijn een dagelijks terugkerend probleem voor mijn broeders en zusters. Ik zal binnenkort meer details geven over dit verschrikkelijke incident, maar voor nu heb ik even tijd voor mezelf nodig om dit te verwerken."

Smollett boos op mensen die hem niet geloven

Tijdens het eerste interview op televisie zei Smollett in Good Morning America dat hij heeft opgemerkt dat veel mensen zijn verhaal niet schijnen te geloven. Dat stemt Smollett naar eigen zeggen zeer treurig, schrijft The Hollywood Reporter.

"Hoe kun je me nou niet geloven? Ik durf te wedden dat iedereen me zou geloven als de daders Mexicanen, moslims of mensen met een donkere huidskleur waren geweest. Dat zegt veel over dit land."