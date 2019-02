De negentienjarige Amerikaanse rapper YNW Melly, die onlangs een nummer uitbracht met Ye West, is woensdag gearresteerd op verdenking van een dubbele moord.

De rapper zou eind oktober vanuit een rijdende auto twee mannen doodgeschoten hebben, meldt de politie op Twitter.

Er is een aanklacht tegen de rapper opgesteld door de politie van Miramar, een stad in de Amerikaanse staat Florida. Dit gebeurde op basis van forensisch onderzoek.

De auto van waaruit YNW Melly, wiens echte naam Jamell Demons is, geschoten zou hebben, werd bestuurd door een andere persoon.

De slachtoffers zijn met een auto naar het plaatselijke ziekenhuis in Miramar gebracht, waar ze vervolgens aan hun verwondingen zijn overleden. Ze zouden voormalige vrienden van de rapper zijn geweest.

Er is nog geen motief voor de moord. In oktober vertelde Demons' advocaat Bradford Cohen nog dat de rapper "erg verdrietig was" door het verlies van zijn twee beste vrienden.

YNW Melly bracht in januari zijn album We All Shine uit. Zijn bekendste hit tot nu toe is de single Mixed Personalities waarin hij samenwerkt met Ye West.