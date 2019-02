Tim Douwsma heeft een nieuwe relatie. De zanger vertelt sinds afgelopen zomer samen te zijn met Elske, die hij al vijftien jaar kent.

De 31-jarige Douwsma en zijn 30-jarige nieuwe vriendin kennen elkaar sinds zijn zestiende, vertelt hij aan De Telegraaf.

"Het was de tijd dat ik nog dacht gymleraar te worden en in Heerenveen het CIOS deed. Daar ging ik vanuit ons dorp met de bus naartoe en elke dag zat ik in spanning of zij in haar dorp ook zou instappen."

Omdat Elske destijds al een vriend had, werd het niets tussen de twee. In de jaren die volgden, kwamen ze elkaar regelmatig tegen. Maar pas in de zomer van 2018 mondde dat uit tot meer.

"Vrienden van mij hadden eerder al eens tegen me gezegd: 'Die Elske, Tim, die is het helemaal voor jou.' Enfin, toen zagen we elkaar dus en besloten we eens af te spreken", vertelt de zanger. Ze gingen toen het water op om te peddelsurfen. "Op die plank keek ik haar op een zeker moment van opzij aan en besefte ik: ja, ze hebben gelijk. Dit is mijn droomvrouw!"

Zijn vriendin, die eigenaar is van een peddelsurfbedrijf in Friesland, wil volgens Douwsma liever uit de schijnwerpers blijven. "We hebben al die tijd bewust rustig aan gedaan. Elske vindt het allemaal prima wat ik doe, maar voor haar hoeft die publiciteit niet zo."

De artiest had tot maart 2018 een relatie met model Jessie Jazz Vuijk.