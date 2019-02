Lil' Kleine en Jaimie Vaes gaan trouwen op Ibiza. De 24-jarige rapper en zijn verloofde kozen het eiland uit voor hun bruiloft, omdat dit ook de plek is waar Lil' Kleine de styliste ten huwelijk vroeg.

Dat vertelt de 29-jarige Vaes woensdag in gesprek met RTL Boulevard. De twee hebben sinds 2017 een relatie en zijn van plan om in mei 2019 te trouwen.

Vaes is nu vijf maanden zwanger van Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, en laat in het programma weten dat ze momenteel niet veel last van zwangerschapskwaaltjes heeft, hoewel ze vertelt wel erg vergeetachtig te zijn.

Eerder had de styliste veel last van misselijkheid."Maar dat ben ik ook niet meer. Ik heb mijn energie lekker terug. Ik voel me goed", aldus Vaes.

De styliste liet eerder al weten in verwachting te zijn van een jongen. De baby wordt medio juni verwacht.