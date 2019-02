Het gaat volgens de advocaat van Bill Cosby, Andrew Wyatt, "helemaal prima" met de gevallen acteur die momenteel achter tralies zit vanwege seksueel misbruik.

Cosby ontkent nog altijd in alle toonaarden dat hij iets verkeerd gedaan heeft en maakt er ondertussen het beste van in de gevangenis, melden Amerikaanse media.

"Gezien de omstandigheden doet hij het hartstikke goed. Hij heeft zich hier ook goed op voorbereid en is mentaal erg sterk. Het is sowieso een hele sterke man", zegt de advocaat van Cosby.

Hij meldt ook dat Cosby gestopt is met het drinken van koffie en het eten van brood. "Dat is grappig, want hij probeert al 55 jaar te stoppen met het drinken van koffie, maar kennelijk was dit ervoor nodig om hem zo ver te krijgen."

Cosby erg populair in gevangenis

Eerder zei Wyatt al dat Cosby erg populair is onder zijn medegevangenen. Hij vertelde dat andere gevangenen en ook hun aanwezige familieleden beginnen te klappen en juichen wanneer de van The Cosby Show bekende acteur de bezoekersruimte inloopt.

De grootste 'fan' van de 81-jarige Cosby zou volgens Wyatt een vrouwelijk personeelslid zijn en ook de andere bewakers zouden zich respectvol gedragen jegens de komiek. Zij zouden zich ook hebben laten ontvallen dat Cosby niet in de gevangenis thuishoort. Ook vinden ze dat de rechter die hem heeft veroordeeld "corrupt" is.

De advocaat van Cosby is de enige persoon die bij de voormalige The Cosby Show-ster op bezoek mag. Hij wil zijn vrouw, kinderen en andere familieleden niet blootstellen aan de wereld tussen gevangenismuren.

Straf van de acteur kan oplopen tot tien jaar

Cosby werd eind september veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens seksueel misbruik van Andrea Constand.

De acteur werd in april schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik. Bij de strafbepaling werden deze zaken samengevoegd. Het juridische team van de acteur liet meteen na de uitspraak al weten in hoger beroep te gaan en is inmiddels met de procedure gestart.

Volgens de advocaten van Cosby heeft rechter Steven O'Neill veel fouten gemaakt bij de eerste behandeling van de zaak tegen Cosby in 2017, de tweede rechtszaak in 2018 en de strafbepaling. Zo zou er onder meer zijn geknoeid met een tape die als bewijs is gebruikt.

De komiek, die dankzij zijn rol in de sitcom The Cosby Show jarenlang werd gezien als 'Amerika's vader', is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Veel zaken zijn echter verjaard.