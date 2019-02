Ozzy Osbourne is aan de betere hand nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen met ernstige complicaties in de luchtwegen. "Hij is van de intensive care af en ademt weer gewoon zelf", zegt zijn vrouw Sharon Osbourne.

Sharon Osbourne bedankte de fans van haar man tijdens de uitzending van het programma The Talk, waarvan ze medepresentatrice is.

"Ontzettend bedankt allemaal, hij is compleet overdonderd door alle lieve berichtjes die hij de afgelopen tijd heeft mogen ontvangen. Het is werkelijk hartverwarmend. Tegelijkertijd stemt het hem verdrietig, omdat hij een deel van zijn concerten heeft moeten afzeggen."

Ozzy Osbourne werd begin deze maand opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door een hardnekkige griep. De rockster was vorige maand genoodzaakt zijn Europese tournee te staken, nadat hij een luchtweginfectie kreeg die eveneens door de griep veroorzaakt werd. Artsen waarschuwden toen dat dit kon verergeren in longontsteking. Er stond geen concert gepland in Nederland.

In oktober moest de rocker ook al een aantal shows in de VS afzeggen, nadat hij was opgenomen met twee handinfecties.