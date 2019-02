Liam Hemsworth heeft de première van zijn nieuwe film Isn't It Romantic aan zich voorbij moeten laten gaan omdat hij met nierstenen kampte.

De 29-jarige acteur werd zaterdagavond korte tijd opgenomen in het ziekenhuis, schrijft People. Momenteel is hij thuis "aan het bijkomen", vertelt een bron.

Hemsworth kon zondag niet deelnemen aan een persevenement rond de film en moest maandag de première missen.

Zijn vrouw Miley Cyrus ging in zijn plaats. "Hij kon er helaas niet bij zijn wegens gezondheidsredenen", schreef ze op Instagram. "In deze wereld is het lastig om jezelf op de eerste plek te zetten, maar nu was het even nodig. Ik ben er trots op dat ik hem mag vertegenwoordigen."

Hemsworth is in Isn't It Romantic te zien naast onder anderen Rebel Wilson en Priyanka Chopra. De film draait vanaf eind deze maand in de Nederlandse bioscopen.