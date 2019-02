Rapper 21 Savage, die begin deze maand werd aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst, is momenteel vrij op borgtocht.

"Hij heeft ons gevraagd een speciale boodschap over te brengen aan zijn fans", laat zijn manager weten aan TMZ.

"Hoewel hij fysiek niet aanwezig was bij de uitreiking van de Grammy's, was hij er in gedachten wel bij. Hij is dankbaar voor alle steun die hij krijgt en wil niets liever dan muziek maken die mensen bij elkaar brengt."

Volgens TMZ is het onduidelijk waarom de 26-jarige rapper zo lang heeft vastgezeten in afwachting van de hoorzitting over de mogelijke deportatie die hem te wachten staat.

Volgens de autoriteiten is de rapper een Engelsman die illegaal in de Verenigde Staten verblijft sinds zijn visum verliep.