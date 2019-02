Justin Bieber zou momenteel in behandeling zijn voor een depressie, vertellen verschillende bronnen aan People.

Volgens een ingewijde houden zijn moeilijkheden geen verband met zijn huwelijk met Hailey Baldwin. "Justin voelt zich down en moe. Hij gaat door een lastige tijd. Maar het heeft niets te maken met Hailey; hij is gelukkig getrouwd."

De bron stelt dat de 24-jarige Bieber hulp krijgt en er zeker van is dat hij zich binnenkort weer beter voelt.

In een interview dat vorige week in Vogue verscheen, vertelde Bieber al dat hij in het verleden ook met depressies kampte, zoals tijdens zijn Purpose-tournee in 2017. "Daar heb ik nog maar weinig over gepraat, maar ik voelde me heel eenzaam."