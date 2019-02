Nassim Zeta, die sinds eind vorig jaar een relatie heeft met Anna Nooshin, voelt zich niet verplicht rode lopers op te gaan.

"Dat hoeft ook niet, want zo gezellig zijn die niet", laat de 33-jarige ondernemer in een interview met Quote weten. Zeta noemt zijn vriendin in hetzelfde interview "een sensatie".

"Met de jaarwisseling waren we met wat vrienden naar Zuid-Afrika. Als je dan ziet dat Kaj Gorgels al 300.000 views krijgt als hij een menukaart filmt, begrijp je hoe de media verschuiven. En Anna heeft nog meer volgers, alleen al op Instagram zo'n 900.000. In de Media100 staat ze op nummer één in de categorie online; in het normale overzicht is die plek voor John de Mol. Zijn zus staat daar op elf, Anna op negentien. Ik ben zo trots op haar!"

'Elke scheet die we laten wordt opgepikt'

Zeta, oprichter van We Say So Contact Centers, zegt dat hij sinds de relatie met influencer en presentatrice Nooshin veel aandacht van de media krijgt.

"Het is bizar om mee te maken, maar elke scheet die we laten wordt opgepikt. Dus mensen beginnen nu wel heel nieuwsgierig te worden. Daarom denk ik dat het goed is dat iedereen één keer kan lezen wie ik ben en hoe ik mijn geld verdien. Want hoe grappig het ook is om een mysterie te zijn, ik wil niet dat ze rare dingen gaan verzinnen."