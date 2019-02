Douwe Bob heeft in zijn dankspeech tijdens de Edisons kenbaar gemaakt dat hij een nieuwe vriendin heeft.

De zanger won de Edison in de categorie pop voor zijn album The Shape I'm In, waarop hij zingt over liefdesverdriet. In zijn speech bedankte hij eerst zijn ex en daarna zijn nieuwe vriendin.

"Mijn ex, zonder haar was dit album er niet gekomen. En mijn vriendin voor het lijmen van mijn hart", aldus de 26-jarige zanger.

Hij heeft niet gezegd wie zijn nieuwe vriendin is.