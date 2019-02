De 97-jarige Britse prins Philip heeft zijn rijbewijs vrijwillig ingeleverd nadat hij in januari een auto-ongeluk veroorzaakte. Dat melden meerdere Britse media zaterdag op basis van een verklaring van het Britse koningshuis.

Bij het ongeluk dat prins Philip op 17 januari veroorzaakte, liep een van de drie inzittenden van de auto waar hij tegenaan botste een gebroken arm op. Een andere inzittende van die auto raakte ook lichtgewond. De man van de Britse koningin Elizabeth bleef zelf ongedeerd bij het ongeval.

Na het ongeval bood prins Philip in een brief zijn excuses aan de slachtoffers aan. "Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk", schreef hij. "Ik was erg geschrokken na het ongeval, maar ik ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm heeft opgelopen. Dat spijt mij heel erg."

De 46-jarige vrouw die haar arm brak, was blij met de excuses van de prins. "Ik vond het leuk dat hij gewoon afsloot met 'Philip', in plaats van zijn formele titel. Ik was blij verrast door dat persoonlijke tintje."

Door de laagstaande zon zag hij de auto niet waarin de slachtoffers zaten. De Land Rover waar de prins in reed, kwam door de klap op zijn kant te liggen.

Twee dagen na ongeluk reed prins Philip zonder gordel

Twee dagen na het ongeval zat de hertog van Edinburgh alweer achter het stuur. Op Sandringham werd hij zonder autogordel achter het stuur gezien. Voor de politie was dat aanleiding voor een goed gesprek met de prins, die "passende woorden van advies" kreeg.

In Groot-Brittannië mogen bejaarde automobilisten gewoon blijven rijden, al moeten ze na hun zeventigste wel elke drie jaar hun rijbewijs laten vernieuwen.