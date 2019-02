Marc de Hond kreeg een dwarslaesie door een medische misser, maar is niet bang dat het opnieuw mis gaat. De presentator en theatermaker, die momenteel wordt behandeld aan blaaskanker, is naar eigen zeggen wel een kritische patiënt geworden.

"Mensen vinden het vaak gek om door te vragen, maar een arts mag niet zonder overleg van alles gaan doen", aldus de 41-jarige zoon van opiniepeiler Maurice de Hond in Vrouw. "Dan wil ik toch echt eerst weten wat het plan is, hoe hij dat gaat doen en hoeveel hij gisteravond heeft gedronken, haha."

Zijn oplettendheid heeft zelfs al wat opgeleverd. "In het ziekenhuis heb ik een stuk of twee, drie foutjes kunnen voorkomen door op tijd in te grijpen en vragen te stellen."

Toch heeft de theatermaker wel vertrouwen in zijn arts. "Natuurlijk is het lastig - zeker door wat ik heb meegemaakt - om iemand compleet te vertrouwen, maar ik kan die blaas er nu eenmaal niet zelf uit halen. De arts die mij gaat opereren voert dezelfde ingreep zo'n 35 keer per jaar uit, dus ik denk dat-ie het wel kan."

De Hond gaat behandeling positief in

Op Eerste Kerstdag werd bekend dat De Hond een kwaadaardige tumor in zijn blaas heeft en zo snel mogelijk moet worden behandeld.

Er staat De Hond een traject van chemotherapie te wachten en daarna moet zijn blaas worden verwijderd. "Je moet het in het leven doen met de kaarten die je worden gedeeld. Er is kans op herstel. Die kans ga ik met beide handen aannemen", vertelde hij.