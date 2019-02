Rudi Lubbers is terug in Nederland. De oud-topbokser kwam vrijdagnacht in gezelschap van zijn zoon aan op Schiphol.

"Het is een vreemd gevoel om terug te zijn", aldus Lubbers tegen Hart van Nederland bij aankomst op de luchthaven. "Ik word wel gelukkig door alle positieve berichten vanuit Nederland. Het heeft drie jaar geduurd om terug te keren."

De familie van de voormalige bokser vraagt nu om rust, zodat Lubbers met zijn vrouw Ria hun leven weer op de rails kan krijgen. Het echtpaar leefde tijdenlang in erbarmelijke omstandigheden in Bulgarije, zo bleek uit een recente aflevering van Andere Tijden Sport.

Lubbers wil in ieder geval dat zijn opvallende verhaal wordt opgeschreven. "Ik wil dat er een boek komt over mijn levensverhaal. Ik wil dat iedereen het kent."

De terugkeer van Lubbers naar Nederland werd mede mogelijk gemaakt door oud-wielrenner Rini Wagtmans. Door zijn inspanningen kreeg de oud-bokser een noodpaspoort. Ook zette hij een hulpactie op om geld in te zamelen voor de medische zorg van Ria Lubbers, die momenteel nog in Bulgarije herstelt van een dubbele longontsteking.

Lubbers jaren niet in Nederland geweest

De voormalige topbokser werd in 1986 in Portugal veroordeeld voor drugssmokkel en zat jaren in de gevangenis. Zelf heeft hij de beschuldigingen altijd ontkend. Lubbers wilde voorheen niet terug naar Nederland omdat hij werd gezien als drugshandelaar.

Lubbers is de enige Nederlander die ooit tegen bokslegende Muhammad Ali heeft gebokst. Hij wist in 1973 twaalf ronden overeind te blijven, maar verloor op punten.