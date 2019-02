De woning van de ouders van Yuri van Gelder moet van de burgemeester van Waalwijk drie maanden op slot. Dit besluit volgt nadat er begin januari een grote hoeveelheid wiet werd aangetroffen.

Omroep Brabant meldt dat de bewoners het besluit nog kunnen aanvechten. Volgens de advocaat van de familie Van Gelder is er een voorlopige voorziening ingesteld, wat als gevolg heeft dat de woning voorlopig open blijft, meldt hij aan NU.nl. De bestuursrechter zal later bepalen of de woning dicht moet, of niet.

In het ouderlijk huis van de bekende turner werd bij een inval 2,4 kilo wiet aangetroffen. De zaak kwam aan het licht vanwege "afwijkend stroomverbruik in de straat". De wiet lag in het huis te drogen op speciale rekken, maar er zou geen sprake zijn geweest van een hennepkwekerij.