Piet Paulusma voor altijd in ieders hart, Justin Bieber en Hailey Baldwin begonnen zonder seks aan huwelijk en Wendy van Dijk en Erland Galjaard leven hun eigen levens. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Iconischere woorden dan die van Piet Paulusma hoor en zie je eigenlijk maar zelden op televisie. Zeg 'Oant moarn!' en iedereen weet meteen dat het over de Friese weerman gaat.

Weinig mensen zijn zo typisch SBS als Piet Paulusma. De weerman zit al ruim twintig jaar bij de zender, terwijl om hem heen mensen als Beau van Erven Dorens, Irene Moors en Bridget Maasland bij SBS6 kwamen en er ook weer vertrokken. Piet Paulusma ís SBS. Maar niet langer.

Deze week werd bekend dat Piet na 23 jaar moet vertrekken bij de zender die nu van John de Mol is. De Talpa-baas gooit het over een andere boeg en wil van 'campingzender' SBS een 'familiezender' maken, en daarbij is geen plek voor een oude rot in het vak als Piet. Voor Rob Geus overigens ook niet.

Piet had zo graag de 25 jaar vol willen maken, en met zijn 62 jaar is zijn pensioen zo dichtbij; was het nou echt nodig om Piet er nu nog uit te bonjouren? Hadden die paar jaren echt zo veel gescheeld?

John is echter keihard en koopt een jongere weerman en -vrouw in om Piet te vervangen. En dat is op z'n zachtst gezegd niet goed gevallen in het land. 3FM bedacht een Piet Paulusma-dag, De Wereld Draait Door hield een soort stille tocht voor de Fries en je kunt geen krant openslaan zonder over Piet te lezen.

Piet blijft echter Piet en heeft geen enkele behoefte om naar John de Mol of SBS uit te halen. Hij blijft hoffelijk en zegt alleen dat hij het graag anders had gezien, maar dat het nu eenmaal niet alleen in zijn handen ligt.

Gelukkig voor de Piet-fans: online gaat hij door met zijn voorspellingen en Omroep MAX heeft al laten weten graag met hem aan de slag te willen.

Van boefje naar (b)engel

Mensen kunnen veranderen. Ze kunnen leren van hun fouten, groeien na problemen en zichzelf heruitvinden. Kijk maar naar Justin Bieber.

Een paar jaar geleden was het een en al ellende rondom de Canadese zanger; hij werd achter elkaar gearresteerd, maakte ruzie met zijn buurman en had het ene na het andere meisje aan zijn arm. Justin leek in een put terecht te zijn gekomen en even werd gezegd dat hij zich weleens bij de 'Club van 27' zou kunnen voegen als hij zo doorging.

Inmiddels is Justin 24 jaar en onherkenbaar. En dat allemaal dankzij de liefde. Hailey Baldwin is de vrouw die hem gered heeft en van Justin een andere man maakte. Want achter de schermen was er schijnbaar nog zo veel meer aan de hand dan wij doorhadden.

De zanger had enorme problemen met seks; hij gebruikte vluchtige avonden met knappe dames om zich beter over zichzelf te voelen. Maar echt werken deed het niet. "Ik merkte dat ik allemaal dingen deed waar ik me eigenlijk voor schaamde, heel veel relaties hebben bijvoorbeeld. Ik denk dat ik Xanax (een geneesmiddel voor paniek- en angststoornissen, red.) gebruikte om dat weg te drukken."

Tot Justin Hailey ontmoette. Toen koos het stel er bewust voor een jaar geen seks te hebben, 'zoals God het gewild zou hebben'. "God vraagt ons niet geen seks te hebben omdat hij regels en zo wil, maar omdat hij ons wil beschermen. Ik denk dat seks veel pijn kan veroorzaken en dat mensen seks hebben omdat ze zich niet goed voelen. Vrouwen doen dat, mannen doen dat."

Justin denkt dat Hailey een geschenk van God was en trouwde een jaar nadat hij haar weer voor het eerst in lange tijd weer zag met haar. En dat was volgens de zanger heus niet omdat hij al die tijd zonder seks had gezeten en echt heel graag weer wilde. Nee, hij trouwde met Hailey omdat hij inzag hoe goed zij voor hem was. "Ik wist dat dit was waar ik al die tijd naar op zoek was."

Ik leef mijn leven zoals ik dat wil

In een relatie heb je pieken en dalen. Daar ga je doorheen, die maak je mee en als het goed is, kom je daar samen weer uit. Helaas is dat niet altijd het geval en gaat het ook weleens gewoon mis. Niet voor niets eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding.

Wendy van Dijk en Erland Galjaard zijn nog niet gescheiden, maar problemen zijn er wel. Het stel werkt hard om hun relatie nog te redden, maar als we Story mogen geloven, doen ze dat wel ver bij elkaar vandaan.

Het blad schrijft deze week dat Erland zijn trouwring al niet meer draagt en dat ze de vakanties precies zo gepland hebben dat ze elkaar mislopen in hun woning in Nigtevecht. Wendy zou naar Ibiza zijn gevlogen, en nog voor ze haar koffers had uitgeladen na een weekend op het Spaanse eiland, was Erland alweer op weg naar het Midden-Oosten.

Maar hoe moet het dan nu verder met het huwelijk? Als het stel inderdaad de hele tijd los van elkaar op pad is, is het moeilijk gezamenlijk relatietherapie te volgen.

Story heeft in ieder geval bedacht dat er zeker één moment is waarop Wendy en Erland elkaar weer zien: dochter Lizzy viert deze maand haar verjaardag en dat kan natuurlijk niet zonder aanwezigheid van papa én mama.