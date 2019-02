Susan Visser heeft momenteel geen grote liefde in haar leven, maar zou dat wel graag willen.

"Ik zou het heerlijk vinden om zo knetterverliefd te zijn dat er niets anders meer bestaat", zegt de 53-jarige Visser in Nouveau. "Heerlijk. Ik ben ook wel verliefd af en toe. Maar niet zo dat ik denk: hier ga ik stappen mee ondernemen."

De actrice verloor in 2007 onverwachts haar man Roef Ragas, met wie ze zestien jaar samen was. Ze wil niet uitsluiten dat ze ooit nog een intense liefde beleeft.

"Ik heb een periode verlangd naar datgene wat ik ooit met Roef had. Maar dan verlang je naar iets wat er niet meer is. Dus heb ik besloten om te kijken naar wat er wel is. Toen ik dat eenmaal besloten had, was het leven weer één groot avontuur. Er kan elke keer weer iets nieuws op je pad komen."