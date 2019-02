Wijnand Speelman, bekend als weekend-dj bij 3FM, heeft een dochter gekregen. Vesper Anna Maria werd op 4 februari geboren.

De dj maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. "Een gevoel dat eigenlijk met geen pen te beschrijven is", laat Speelman weten. "Intens gelukkig met de geboorte van onze dochter."

"Het is een hele intense rit geweest", vertelde de dj telefonisch in een uitzending aan zijn collega's van 3FM. "We zijn lang door een periode heen gegaan waarbij we ons afvroegen of het wel goed ging met onze baby. Ik word constant emotioneel als ik erover praat. Het is het allermooiste in mijn leven."

Speelman werd in 2012 bekend toen hij samen met Barend van Deelen een eigen programma kreeg op de zondagavond van 3FM. Inmiddels is hij iedere zaterdag- en zondagochtend op de zender te horen. Daarnaast deed hij verslag van muziekfestivals en verschillende stille rampen in Afrika.