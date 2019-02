Justin Bieber en model Hailey Baldwin, die in september 2018 met elkaar trouwden, hebben tot de huwelijksnacht met seks gewacht. De zanger was toen al een jaar abstinent "om zijn band met God te versterken".

In een interview met Vogue vertelt de 24-jarige Bieber dat hij "echt een probleem met seks had" en daarom in de zomer van 2017 besloot om zich van seks te onthouden.

"God vraagt niet van ons om geen seks te hebben, omdat hij regeltjes wil opleggen", legt de zanger uit. "Hij vindt: ik bescherm je zo om niet gekwetst te worden."

Volgens Bieber hebben mensen soms alleen seks omdat ze hopen hun zelfvertrouwen daardoor te vergroten. "Vrouwen doen dat, mannen ook. Ik wilde mezelf op deze manier opnieuw toewijden aan God, omdat ik echt vond dat het op dat moment goed was voor mijn mentale gezondheid."

Baldwin voelde voor Bieber als 'beloning'

De zanger gelooft dat zijn seksloze periode "beloond werd" toen de 22-jarige Baldwin weer opnieuw in zijn leven kwam. De twee kennen elkaar al lang. Ze hadden kort een relatie in 2014 en daarna weer in 2016.

"Toen ik haar in juni weer tegenkwam, was ik vergeten hoeveel ik van haar hou en hoeveel ik had haar had gemist", aldus Bieber. Dat de twee graag het bed met elkaar wilden delen, was een van de redenen dat zij na drie maanden in het huwelijk traden.

De zanger en het model lieten na hun huwelijk in september weinig los over hun relatiestatus en ontkenden in eerste instantie getrouwd te zijn. De 24-jarige zanger en zijn 22-jarige vrouw verloofden zich in juli. Hij vroeg zijn vriendin tijdens een vakantie op de Bahama's ten huwelijk.