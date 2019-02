De uitspraak in de rechtszaak rond Frank Masmeijer is vrijdag opnieuw uitgesteld door de rechtbank in Antwerpen. De oud-presentator wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel.

Het onderzoek is opnieuw geopend door de rechtbank, de aanklager moet de kans krijgen om de beschuldigingen aan te passen. De zaak is uitgesteld tot 25 april en tot die tijd blijft Masmeijer in voorarrest.

Eerder werd Masmeijer al veroordeeld tot een celstraf van acht jaar, maar de voormalige presentator ging in hoger beroep. Hij zegt dat hij een zeer beperkte rol heeft gespeeld tussen de opdrachtgevers en uitvoerders.

Masmeijer riskeert ook in hoger beroep acht jaar celstraf voor zijn rol bij een mislukte poging om een partij van 467 kilo cocaïne uit de Antwerpse haven te smokkelen.

Tijdens de behandeling van het beroep door het hof in Antwerpen legde de 57-jarige Masmeijer een bekentenis af over zijn betrokkenheid bij de import van de cocaïne met een waarde van 23 miljoen euro.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!