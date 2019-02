De man die vorig jaar gearresteerd werd nadat bleek dat hij twaalf uur lang in het huis van Rihanna had doorgebracht zonder dat ze dat wist, heeft schuld bekend. Toch hoeft hij niet naar de gevangenis, meldt The Blast.

Eduardo Leon krijgt een proeftijd van vijf jaar en moet deelnemen aan het Office of Diversion and Reentry-programma, dat gemaakt is voor overtreders die met mentale problemen kampen, verslavingen hebben of dakloos zijn.

De man, destijds 26 jaar oud, werd in mei vorig jaar aangehouden, nadat hij Rihanna's villa in Los Angeles was binnengedrongen. Uiteindelijk was het de assistent van de zangeres die de man aantrof en direct de politie inschakelde. Rihanna was ten tijde van het incident niet in haar woning aanwezig.

Leon zei later dat hij niet uit was op geweld of verkrachting, maar dat hij "gewoon seks met haar wilde hebben". Hij was aangeklaagd voor drie strafbare zaken: het stalken van een persoon, inbraak en vandalisme.