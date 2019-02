Rob de Nijs wordt dit jaar 77, maar de legendarische zanger kan nog steeds jaloers worden als mannen te lang met zijn echtgenote praten.

"Als ik op een feest ben en een man geeft Jet (Henriëtte Koetschruiter, red.) net iets te veel aandacht, dan ga ik daar op de terugweg wel wat vragen over stellen. We vormen al jaren een gezin, dus ik weet dat het onzin is. Maar wie beweert dat jaloezie rationeel is?", vraagt de zanger zich af in een interview met Nieuwe Revu.

Volgens De Nijs, die in 2008 met Henriëtte Koetschruiter trouwde, heeft het weinig zin om zulke emoties en driften te onderdrukken: "Je kunt het wel proberen weg te redeneren. Maar als het steeds weer opduikt, kun je het maar beter accepteren dan ertegen vechten. De mens is wat dat betreft een onevenwichtig schepsel."

Bang om zijn vrouw kwijt te raken, is hij echter niet. "Nee, daar ben ik inmiddels te oud voor. En mocht dat onverhoopt toch een keer gebeuren, dan zal ze me in ieder geval nog wel een beetje blijven verzorgen, denk ik."

'Laat dan maar komen dat kind'

De Nijs en Koetschruiter kregen zeven jaar geleden een kind, omdat het anders misschien het einde van de relatie had kunnen betekenen.

"In het begin van onze relatie was ze heel open en eerlijk over haar kinderwens. Dat oerverlangen was zo groot, dat ze me voor de keuze stelde: het samen proberen of einde oefening. Dat gaf mij de gelegenheid om te zeggen: laat dan maar komen dat kind."