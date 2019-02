Bas Smit heeft Nicolette van Dam, met wie hij in 2015 trouwde, in het verleden net zo lang 'gestalkt' tot hij een date met haar had.

"Ik at geregeld in een restaurant waar Nic vaak was, ze had verkering met de eigenaar", vertelt Smit in Glamour.

"Ik vond haar adembenemend. Ik ben gewoon volledig voor haar gegaan. Ken je dat verhaal over een lid van de band ABBA? Die uiteindelijk met haar stalker trouwt? Nou, dat dus. Het was vrij extreem. Ik vertelde aan iedereen die het wilde horen dat Nicolette mijn vrouw ging worden. Ik zat in Dubai te eten toen heel toevallig de oma van Nic naast mij kwam zitten. 'Wat grappig dat ik naast u zit, want met Kerst zit ik ook naast u', zei ik. Ze gierde het uit."

Later kwam hij Van Dam tegen op een huisfeestje. "Ze was aan het bellen met haar moeder. Ik pakte de telefoon om te vertellen dat ik haar aanstaande schoonzoon was. Nic vond mij een praatjesmaker."

Ook vertelden vrienden van Smit hem waar hij Van Dam tegen het lijf zou kunnen lopen. "Zo ook toen ze met haar manager bij restaurant Le Garage aan het eten was. En dan kwam ik binnen en sloeg ik dicht. Zo'n grote mond, maar als ik haar zag, kon ik niets uitbrengen. Uiteindelijk heb ik haar nummer gekregen van haar broertje en zijn we gaan daten."

Smit en Van Dam hebben samen twee dochters: Lola-Lily (7) en Kiki-Kate (4).