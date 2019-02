Liam Neeson heeft een stortvloed aan kritiek over zich heen gekregen nadat hij maandag in een interview opbiechtte dat hij jaren geleden over straat zwierf met een koevoet, op zoek naar de man die een vriendin van hem had verkracht.

"Er komt iets primitiefs in je naar boven als iemand van wie je houdt slachtoffer wordt van een criminele situatie", aldus de 66-jarige acteur in een interview met de Britse krant The Independent.

Neeson, die geïnterviewd werd over zijn nieuwe film Cold Pursuit, illustreerde een vraag over de woede van zijn personage met een persoonlijk verhaal. Hij vertelde dat hij niet wist wat hij met zijn woede moest doen, toen zijn goede vriendin hem vertelde dat ze verkracht was door een donkere man.

"Ik zwierf over de straten met een koevoet in mijn hand, hopend dat iemand me zou aanspreken. Ik schaam me om het te zeggen." De acteur hoopte dat "een zwarte klootzak" uit een café zou komen en hem vervelend zou behandelen. "Zodat ik hem daarna kon vermoorden", aldus de Noord-Ier.

De acteur geeft in het interview toe dat hij dit anderhalve week volhield voordat hij besefte dat wat hij aan het doen was verschrikkelijk verkeerd was. "Als ik nu terugdenk: het was verschrikkelijk, echt verschrikkelijk, dat ik dat deed."

Wraak leidt alleen maar tot moorden

Ondanks zijn schaamte over wat hij deed, leerde hij wel een goede les. "Ik snap dat sommige mensen wraak zoeken, maar dat leidt tot alleen maar nog meer wraak en moorden."

Als voorbeeld noemt de acteur zijn geboorteplek Noord-Ierland. "Al die verschrikkelijke dingen die gebeuren in de wereld en al het geweld zijn daar het bewijs van. Maar de primitieve woede die een mens kan hebben, begrijp ik dus heel goed", aldus de acteur.

Neeson krijgt sinds de plaatsing van het interview veel kritiek over zich heen op sociale media en wordt een racist genoemd. Ook roepen mensen op om films met de acteur te boycotten.