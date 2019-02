Freek Vonk is terug in Nederland om uit te zieken, bevestigt zijn management. Vorige week moest de tv-maker noodgedwongen de Filipijnen verlaten omdat hij daar erg ziek is geworden.

Hoewel hij er nog niet helemaal bovenop is, is Vonk in ieder geval niet zo ziek dat hij de hele dag op bed moet blijven liggen.

Maandagmiddag plaatste hij op sociale media een foto van zichzelf in een bos in Nederland, waar hij was gaan wandelen. "Van de Filipijnse wildernis terug naar de Nederlandse (stads)jungle! Buiten spelen is altijd leuk", staat er bij de foto.

De bioloog was in de jungle van de Filipijnen voor de opnames van Freeks Wilde Wereld, maar heeft de opnames halverwege moeten staken. Volgens de VPRO komt het programma daardoor niet in gevaar. Zodra Vonk weer helemaal beter is, gaan de opnames verder.

Nog niet zeker of bioloog teruggaat naar Filipijnen

Of de bioloog teruggaat naar de Filipijnen om de opnames daar af te maken, kan zijn manager nog niet zeggen; er moet namelijk ook rekening gehouden worden met de seizoenen van de dieren. Sommige dieren migreren met de seizoenen naar plekken waar op dat moment het meeste voedsel te vinden is.

Wat Vonk precies mankeert, is nog niet duidelijk. De tv-maker klaagde kort na aankomst in de Filipijnen over onder meer hoge koorts, buikkrampen, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn en diarree. In Nederland is hij al een paar keer langs het ziekenhuis geweest. "Het is nu maar afwachten", zegt zijn manager.