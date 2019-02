Demi Lovato heeft haar Twitter-account verwijderd nadat ze kritiek kreeg naar aanleiding van de grap die ze over de arrestatie van 21 Savage maakte. De rapper werd zondag opgepakt wegens een verlopen visum.

21 Savage heeft altijd beweerd dat hij in de Amerikaanse stad Atlanta geboren en getogen is, maar volgens de immigratiedienst kwam hij in 2005 vanuit Engeland op z'n twaalfde naar de VS. Zijn visum verliep het jaar erop, waardoor hij al een flinke tijd illegaal in het land verbleef. Daarnaast werd hij veroordeeld voor een drugsmisdaad.

Na het incident verschenen er verschillende memes op internet die de draak staken met de Britse nationaliteit van de rapper. Tijdens de uitzending van de Super Bowl van zondagavond, twitterde Lovato dat de memes over 21 Savage"tot nu toe het leukste deel van de Super Bowl" waren.

De zangeres kreeg daarna volgens diverse Amerikaanse media kritiek van boze twitteraars die van mening waren dat ze de arrestatie van de rapper belachelijk maakte. Zo kreeg ze onder andere te horen dat ze "maar weer heroïne moest gaan spuiten". Lovato kwam in juli 2018 in het ziekenhuis terecht na een overdosis.

Precies de reden dat Lovato niet meer twitterde

De zangeres reageerde hierop met: "Als je me lastig gaat vallen omdat ik een grap maakte, probeer dan met iets originelers te komen dan drugs." Lovato vervolgde met: "Fuck Twitter, dit is precies de reden dat ik niet meer twitterde." Daarna verwijderde de zangeres haar account.

In haar Instagram Stories liet Lovato daarna weten de rapper niet te hebben willen beledigen, maar moest lachen om een meme waarin 21 Savage met een veer aan het schrijven was. "Ik vond het gewoon grappig dat hij Brits is, wie had dat nu gedacht? Meer was het niet, sorry als ik mensen beledigd heb", besluit ze.