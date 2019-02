Kristoff St. John, bekend van de Amerikaanse soap The Young and the Restless, is zondag dood aangetroffen in zijn huis in San Fernando Valley.

Dat meldt TMZ op basis van bronnen binnen justitie. De acteur werd 52 jaar oud. Het is onbekend onder welke omstandigheden St. John is overleden. Vooralsnog lijkt er geen sprake van een misdrijf te zijn.

De acteur en zijn ex-vrouw Mia verloren in 2014 hun zoon Julian, die destijds was opgenomen in een kliniek, door zelfdoding. Een paar jaar later dreigde St. John met zelfdoding, waarna hij gedwongen werd opgenomen.

St. John speelde 27 jaar lang de rol van Neil Winter in The Young and the Restless. Hij won verschillende prijzen, waaronder Emmy's en Image Awards, voor zijn rol.

De soap wordt al sinds begin jaren zeventig uitgezonden op de Amerikaanse televisie. In Nederland was The Young and the Restless kort te zien bij SBS6 en RTL 8, maar de kijkcijfers waren matig.