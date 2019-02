Rapper 21 Savage is zondagochtend (lokale tijd) in Atlanta aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst. Volgens de autoriteiten is de muzikant, die eigenlijk Shayaa Bin Abraham-Joseph heet, een Engelsman die illegaal in de VS is sinds zijn visum is verlopen.

21 Savage heeft altijd beweerd dat hij in Atlanta geboren en getogen is. TMZ meldt dat hij volgens de immigratiedienst in 2005 op z'n twaalfde naar de VS kwam. Zijn visum verliep het jaar erop, waardoor hij al een flinke tijd illegaal in het land verbleef.

"Naast zijn overtreding van de immigratiewet, is meneer Abraham-Joseph in oktober 2014 ook veroordeeld voor een drugsmisdaad", lieten de autoriteiten aan een lokale FOX-zender weten.

"Hij is in bewaring gesteld in Georgia waar een uitzettingsprocedure is gestart." Een rechter moet zich nu buigen over de vraag of de rapper het land uitgezet moet worden.