Voormalig topbokser Rudi Lubbers en zijn vrouw Ria keren op korte termijn terug naar Nederland. Het stel leeft al tijden in erbarmelijke omstandigheden in Bulgarije en kreeg van alle kanten hulp aangeboden na een uitzending van Andere Tijden Sport.

"Ik ben samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken bezig een noodpaspoort voor Rudi te regelen. Zodra hij die van het Nederlandse consulaat in Bulgarije heeft ontvangen, komt hij samen met zijn zoon Marco terug naar Nederland. Wanneer dat precies is, weet ik nog niet", zegt oud-wielrenner Rini Wagtmans in gesprek met de NOS.

Wagtmans coördineert een hulpactie voor Lubbers om hem en zijn vrouw Ria, die acuut medische zorg nodig had, een betere toekomst te geven. Inmiddels is er ongeveer 17.000 euro opgehaald.

De vrouw van Lubbers is nog aan het aansterken in Bulgarije. "Zij ligt nog in het ziekenhuis in Bulgarije, maar is wel van de intensive care af. Zodra haar gezondheidssituatie het toelaat, keert ook zij terug. Haar zoon is nu bij haar om voor haar te zorgen."

Lubbers is fameus, omdat hij het als enige Nederlandse bokser opnam tegen bokslegende Muhammad Ali. Hij wist in 1973 twaalf ronden overeind te blijven, maar verloor op punten.