Gisele Bündchen heeft uit de doeken gedaan waarom haar relatie met Leonardo DiCaprio in 2005 strandde. Volgens het Braziliaanse model had de relatie met de Amerikaanse acteur een gebrek aan diepgang en zag ze dat niet op korte termijn veranderen.

In gesprek met Porter's Magazine vertelt de 38-jarige Bündchen dat ze besloot bij DiCaprio weg te gaan, nadat ze zich had gerealiseerd dat ze haar levenswijze moest veranderen en dat hij daar geen deel meer van kon uitmaken.

"Toen ik met mijn paniekaanvallen moest omgaan, had ik niet het gevoel dat ik het met iemand kon delen", aldus het model.

"De gedachte kwam bij mij op dat ik het recht niet had om te klagen, omdat iedereen weleens een moeilijke tijd doormaakt. Maar hoe langer ik het wegstopte, hoe groter het werd", vertelde de Braziliaanse eerlijk.

'Ik was op zoek naar meer diepgang'

"Niet langer wilde ik mezelf nog verdoven met roken, drinken en te veel werken. Ik werd me er steeds meer van bewust dat ik ervoor koos om het over een andere boeg te gooien. Ik vroeg mezelf af of ik alleen was in mijn zoektocht naar meer diepgang en of hij dezelfde bleef. Uiteindelijk was het antwoord daarop helaas ja."

Het stel was van 2000 tot 2005 samen. In 2005 waren DiCaprio en Bündchen nog samen te zien bij de uitreiking van de Oscars, waar DiCaprio een nominatie voor zijn rol in The Aviator hoopte te verzilveren. Later nam de acteur nooit meer een vriendin mee naar een awardshow.

Na de breuk met DiCaprio kreeg Bündchen een relatie met Tom Brady. Het stel trouwde in 2009. Met de American football-speler, die vannacht zijn zesde Super Bowl hoopt te winnen met de New England Patriots, heeft het model twee kinderen. Quarterback Brady heeft uit een eerdere relatie al een zoon.