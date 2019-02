Philadelphia heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin de van misbruik beschuldigde zanger R. Kelly symbolisch wordt verbannen uit de stad.

Dit heeft niet als gevolg dat Kelly de stad niet meer mag bezoeken, maar wel geldt het volgens muziekwebsite NME als een openbare verklaring dat de stad hem niet meer verwelkomt.

"Ik vind dat roofdieren als R. Kelly ten schande gemaakt moeten worden en verbannen zouden moeten worden uit de publieke sfeer", vindt een van de gemeenteraadsleden.

Strafrechtelijk onderzoek gestart naar zanger

Kelly is bekend van hits als I Believe I Can Fly en If I Could Turn Back The Hands Of Time. De laatste weken is er veel commotie rondom de zanger dankzij de documentaire Surviving R. Kelly. Daarin vertellen meerdere vrouwen slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk, mentaal en seksueel geweld door Kelly.

De zesdelige documentaire, die onlangs verspreid over drie avonden werd uitgezonden door de Amerikaanse zender Lifetime, heeft veel stof doen opwaaien. Verschillende collega's van Kelly, onder wie Chance the Rapper en John Legend, kwamen aan het woord.

De staat Georgia is naar aanleiding van de documentaire een strafrechtelijk onderzoek naar Kelly gestart. De openbaar aanklager heeft al met vermeende slachtoffers en hun families gepraat en zou genoeg materiaal hebben om de zanger te vervolgen. Het lijkt erop dat Kelly er deze keer niet met een schikking vanaf komt.

Artiesten spreken afschuw uit na verschijnen documentaire

Verschillende artiesten lieten de afgelopen weken hun afschuw blijken na het verschijnen van de documentaire. Onderen anderen Lady Gaga en Céline Dion lieten de nummers die zij met R. Kelly hebben gemaakt van streamingdiensten verwijderen.

De Amsterdamse concertzaal The Box kondigde in januari een optreden van R. Kelly aan voor 20 april. Later vertelde een woordvoerder dat achter de schermen wordt gekeken wat er moet gebeuren met het concert. "Op dit moment zijn we al onze opties aan het onderzoeken in goed overleg met de concertorganisator en betrokken organisaties."

Onlangs werd ook bekend dat RCA, het platenlabel van Kelly, de samenwerking met de artiest heeft stopgezet.