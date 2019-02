Michael Avenatti, de advocaat die pornoactrice Stormy Daniels bijstond in haar zaak tegen de Amerikaanse president Donald Trump, wordt niet vervolgd. Hij werd in november gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld.

Wetsofficieren van de stad Los Angeles melden dat is besloten dat er onvoldoende grond is om de aanklacht door te zetten, schrijft The New York Times.

"Het stadskantoor heeft alle rapporten in deze kwestie herzien en alle bewijsstukken in overweging genomen", zegt woordvoerder Frank Mateljan in een verklaring.

Wel wordt benadrukt dat de zaak nog niet gesloten is en dat de aanklacht voor de verjaring nog kan worden doorgezet. Er worden namelijk nog zogenoemde "informele" verhoren met Avenatti en zijn ex-vriendin Mareli Miniutti gepland. Hierbij is geen rechter aanwezig.

Advocaat ontkende aantijgingen

Avenatti werd midden november aangehouden omdat hij zijn ex zou hebben mishandeld, nadat er een ruzie tussen de twee was ontstaan.

De advocaat zelf ontkende dat er iets heeft plaatsgevonden. "Ik ben in mijn leven nog nooit gewelddadig geweest. Elke beschuldiging die het tegenovergestelde beweert, is verzonnen en bedoeld om mijn reputatie te schaden."

Daniels kreeg wereldwijde bekendheid door haar vermeende affaire met Trump. Die zou hebben plaatsgevonden in 2006, nadat Trumps vrouw Melania net was bevallen van hun zoon Baron.

De pornoactrice kreeg in 2016 130.000 euro aan zwijggeld betaald, maar besloot vorig jaar alsnog het verhaal naar buiten te brengen omdat het contract volgens haar niet geldig was.