Elton John, Liz Hurley en Heather Mills hebben een schikking getroffen met de uitgeverij van de kranten The Sun en News of the World over het afluisterschandaal dat al jaren voortduurt.

Hun advocaten bevestigen in gesprek Sky News dat de drie beroemdheden met News Group Newspapers (NGN) hebben geschikt. Daarmee is een zaak bij het Britse hooggerechtshof van de baan.

Het is niet bekend hoeveel schadevergoeding aan de beroemdheden is toegekend. Actrice Hurley en Mills, de ex van Paul McCartney, beweren dat hun voicemail werd afgeluisterd door medewerkers van de roddelpers. John en zijn echtgenoot David Furnish claimden dat de tabloids misbruik hebben gemaakt van privé-informatie.

Vanwege het grootschalige afluisteren van voicemails moest de krant News of the World in 2011 stoppen. Het afluisteren van voicemails zou ook gangbaar zijn geweest bij The Sun, hoewel de uitgeverij dit ontkent.

Bedrijf heeft excuses aangeboden aan sterren

Als de beroemdheden hun zaak aan het hooggerechtshof hadden voorgelegd, had NGN hier lastige vragen over gekregen. Het advocatenkantoor verwacht dat de uitgeverij nog meer schikkingen zal treffen met bekende slachtoffers, zoals Hugh Grant.

Een woordvoerder van de uitgeverij zegt dat het bedrijf excuses heeft aangeboden voor het leed dat het afluisteren veroorzaakte bij de sterren. NGN benadrukt dat The Sun niet aansprakelijk is voor het illegaal aftappen van voicemails.