Jussie Smollett heeft zich voor het eerst uitgelaten over het incident van afgelopen maandagnacht, waarbij hij op straat in Chicago in elkaar werd geslagen. De daders zouden daarbij racistische en homofobe uitspraken hebben gedaan.

"Laat ik als eerste zeggen dat ik oké ben", begint Smollett zijn verklaring op de website van het tijdschrift Essence.

"Mijn lichaam is sterk, maar mijn ziel is sterker. Ik wil allereerst iedereen bedanken. De enorme hoeveelheid liefde en steun die ik heb ontvangen betekent meer voor me dan ik ooit in woorden zal kunnen vatten", aldus de Empire-acteur.

Volgens de politie van Chicago werd Smollett tijdens de aanval in zijn gezicht geslagen en er "een onbekende chemische substantie" over hem heen gegoten. Ook bond een van de daders een touw om zijn nek.

De acteur brak door toedoen van de mannen een rib en moest worden behandeld in het ziekenhuis. Dinsdagochtend mocht hij weer naar huis.

In zijn verklaring laat Smollett weten dat hij zijn aanval niet een op zichzelf staand iets is. "Dit soort laffe aanvallen zijn een dagelijks terugkerend probleem voor mijn broeders en zusters. Ik zal binnenkort meer details geven over dit verschrikkelijke incident, maar voor nu heb ik even tijd voor mezelf nodig om dit te verwerken."