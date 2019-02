Bill Cosby, die nu ruim vier maanden is opgesloten in de gevangenis in Phoenix, zou behoorlijk populair zijn onder zijn medegevangenen. Volgens de woordvoerder van de van misbruik veroordeelde komiek zou ook het personeel lovend zijn over zijn cliënt.

Andrew Wyatt laat aan TMZ weten dat hij zijn cliënt inmiddels ruim twaalf keer de gevangenis heeft bezocht en dat hij tijdens deze bezoeken merkte dat Cosby goed in de smaak valt bij de aanwezigen aldaar.

Hij vertelt dat andere gevangenen en ook hun aanwezige familie beginnen te klappen en juichen wanneer de The Cosby Show-acteur de bezoekersruimte in komt.

De grootste 'fan' van de 81-jarige Cosby zou volgens Wyatt een vrouwelijk personeelslid zijn en ook de andere bewakers zouden zich respectvol gedragen tegenover de gevallen komiek.

Zij zouden zich ook laten ontvallen dat zij vinden dat Cosby niet in de gevangenis thuishoort en vinden dat de rechter, die hem heeft veroordeeld, "corrupt" is.

Straf acteur kan oplopen tot tien jaar

Cosby werd eind september veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens seksueel misbruik van Andrea Constand.

De acteur werd in april schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik. Bij de strafbepaling werden deze zaken samengevoegd. Het juridisch team van de acteur liet meteen na de uitspraak al weten in hoger beroep te gaan en is inmiddels gestart met de procedure.

Volgens de advocaten van Cosby heeft rechter Steven O'Neill veel fouten gemaakt bij de eerste behandeling van de zaak tegen Cosby in 2017, de tweede rechtszaak eerder dit jaar en de strafbepaling. Zo zou er onder meer zijn geknoeid met een tape die als bewijs is gebruikt.

De komiek, die dankzij zijn rol in de sitcom The Cosby Show jarenlang gezien werd als 'Amerika's vader', is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Veel zaken zijn echter verjaard.