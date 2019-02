Huwelijkscrisis voor Patricia Paay, Marieke Elzinga maakt grapjes over Wietze de Jager en zorgen om Frenkie de Jong. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Niet voor niets zijn er talloze televisieseries en films over de band binnen een familie; het botert niet goed tussen stiefbroer en -zus, een tante wordt nooit meer uitgenodigd en opa blijft maar ongemakkelijke opmerkingen maken. Familieruzies zijn een heerlijk vat om uit te tappen voor de bedenkers van de fictieve items, en ook in de 'echte wereld' kunnen we regelmatig meegenieten van de familieperikelen van anderen.

Een van de 'populairste' familieruzies is zonder enige twijfel die tussen schoonmoeder en het liefje van dochter of zoon. Moeder vindt de partner in spé eigenlijk nooit goed genoeg voor haar oogappeltje en maakt de ene na de andere onaardige opmerking, tot de twee uiteindelijk toch dichter bij elkaar komen en de familie gezellig met z'n allen aan het eten kan.

Helaas loopt het niet altijd zoals in de films. Daar kan Patricia Paay over meepraten. Hoewel Patricia zelf zegt dat zij en de moeder van Robbert Hinfelaar elkaar als vriendinnen zien, lijkt mama Hinfelaar daar toch echt anders over te denken. Zij zou immers aan vriendinnen hebben verteld dat de relatie van Robbert en Patricia al zo goed als klaar is en dat er niets meer te redden valt.

"Ja schoonmoeders zijn schoonmoeders hè. Als ik nu vraag waarom ze zoiets gaat zeggen, zegt ze natuurlijk: 'Dat heb ik nooit gezegd.' Zo gaan die dingen", aldus Patricia in gesprek met Privé, waar het hele huwelijk van de voormalige zangeres breed wordt uitgemeten.

Privé vertelt nogmaals dat de twee elkaar al jaren voor het huwelijk kenden; Patricia en haar ex-man Adam Curry verkochten ooit eens hun woning in België aan de ouders van Robbert. En ook het feit dat Patricia loog over zijn leeftijd - ze maakte hem vier jaar ouder dan hij eigenlijk is - vindt het blad het noemen nog eens waard.

Maar hoe zit het nu met die huwelijkscrisis? Is die er? Welnee. "Als we alles lezen over die scheidingen, zeggen we juist tegen elkaar: 'Wat fijn dat dat aan ons voorbijgaat.'", stelt Patricia iedereen gerust. "Nee, ik weet niet waar dit soort verhalen vandaan komt. Nou ja, waarom mijn schoonmoeder dit zou zeggen..."

De een z'n dood...

Mattie & Wietze waren even de Bert & Ernie van de Nederlandse radio. Alleen radioduo Coen & Sander kon aan de status van de concurrenten tippen, en het leek alsof er nooit een einde zou komen aan de band tussen de heren. Inmiddels weten we natuurlijk allemaal beter: Mattie en Wietze zijn absoluut geen vrienden.

Mattie Valk werd een matennaaier genoemd nadat hij op het laatste moment toch afzag van een gezamenlijke overstap naar Sky Radio en voor een contract in zijn eentje bij Qmusic koos. Wietze de Jager kwam even zonder werk te zitten en was allesbehalve blij met de man waaraan hij zich eerder nog liet vastketenen.

Mattie ging door met Igmar Felicia en Fien Vermeulen, Wietze ging vooral televisie maken. Maar het programma van Mattie en zijn nieuwe radiovrienden klonk toch niet zo lekker als toen hij het nog met Wietze deed, en dus moest er gezocht worden naar een andere oplossing.

Die oplossing werd gevonden in Marieke Elzinga, die eerder al radio had gemaakt, maar nu vooral bekend is door haar werk voor RTL Boulevard. Deze week won Marieke de Zilveren RadioSter voor haar werk met Mattie, en daar maakte ze een opmerking die wellicht niet al te goed is gevallen bij Matties oud-collega.

"Er is natuurlijk maar één iemand die ik echt het allermeest wil bedanken", zei ze tegen het einde van haar bedankspeech. "Één man, die ik écht moet noemen... en dat is Wietze. Dankjewel dat je naar 538 bent gegaan."

Verder maakte Marieke geen woorden vuil aan de affaire en was ze vooral heel blij met Mattie en haar prijs en is Wietze al lang weer elders gelukkig, dus misschien is dit het moment om de boel gewoon zo te laten en het niet meer te hebben over alle ongemakkelijkheden. Tijd voor een schone lei.

Voetballen en jetsetten

Minimaal 75 miljoen euro, maar dat bedrag kan nog oplopen tot 86 miljoen; zo veel is Frenkie de Jong (21) waard. Mocht het dat laatstgenoemde bedrag worden, dan is Frenkie de duurste Nederlandse speler ooit. En toch blijft hij hartstikke gewoon. Privé schrijft deze week uitgebreid over de voetballer die geen overdadige luxe nodig heeft om gelukkig te zijn.

"Hij geneert zich om in een Mercedes van de autosponsor van Ajax te rijden en toen hij als kleine jongen bij een voetbaltoernooi een grote beker had gewonnen, wilde hij die liever niet aan zijn opa en oma laten zien, omdat hij zich geneerde. Hij verdient veel, maar geeft niks uit", aldus zijn vader in een eerder interview.

Privé schrijft dat Frenkie en zijn jeugdliefde Mikky een uiterst stabiele relatie hebben en dat Mikky al druk bezig is de woning in Barcelona te verzorgen. Vrienden zouden zelfs snel een baby van het stel verwachten.

Bij Story lijken ze daar toch anders over te denken; zij vragen zich op de voorpagina af of de relatie 'zwoel Barcelona' zal overleven. Zij refereren aan een ander oud-interview, maar dan met Mikky. "Hij krijgt soms privéberichten van andere meisjes. Ik ben heel jaloers."

Het blad herinnert ons aan andere voetballers bij wie het uiteindelijk ook niet rooskleurig eindigde met hun jeugdliefde; Wesley Sneijder en Ruud Gullit verruilden uiteindelijk allebei hun jeugdliefde voor een andere vrouw.

Frenkie lijkt zich ondertussen weinig zorgen te maken. In gesprek met Helden zei hij al dat Mikky hem juist begrijpt zoals geen ander doet, omdat zij in het verleden op hoog niveau heeft gehockeyd. Hij weet dat Mikky zich verder wil ontwikkelen en bijvoorbeeld bezig is met een eigen modemerk.

"Ze moet haar eigen leven leiden. Het is voor mij al een groot voordeel dat Mikky ook topsporter is geweest. Een dag voor de wedstrijd begrijpt ze dat ik thuis wil blijven en goed wil eten. Ze zal niet voorstellen om dan even gezellig uit eten te gaan."